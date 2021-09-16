Ankara Sağlık Müdürü: Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 70 oldu

Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ahmet Zülfikar Akelma, “Ankara’daki tüm genel servis yatakları doluluk oranıımız yüzde 55, yoğun bakım yüzde 70. Önemli olan vaka sayılarının artmaması” dedi. Akelma, 2021 yılında Ankara’da 12 gebenin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Akelma, basın mensuplarına Başkent'in güncel durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Akelma, “Ankara ilimizde aşılama çalışmaları en başından beri çok yoğun, çok etkin bir aşılama yürütüyoruz. Şu anda da 18 yaş ve üzerindeki aşılama oranımız tek dozda yüzde 87 iki dozda yüzde 70. Dolayısıyla bu rakamlar bizim için çok umut verici. Biz bundan şunu anlıyoruz, Ankara halkının aşı konusunda bir tereddüttü yok. 18 yaş ve üzeri aşılamada yüzde 100 bir hedefimiz var” ifadelerini kullandı.

“SON BİR AYDA VAKA SAYISI ARTTI”

Başkent'teki vaka sayılarının bir plato çizdiğini ve bu plato sonrasında düşüş dönemine geçmesini umut ettiklerini kaydeden Akelma şöyle konuştu:

“Ankara'daki vaka sayılarına baktığımızda, bizim 1 ay öncesine göre vaka sayılarımızda bir artış oldu. Yaklaşık son 4 haftadır vaka sayılarımız dalgalanıyor.

Yani haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen orana göre sayımız 150 ile 240 arasında değişiyor. En son geçen haftaki sayımız da 242'ydi. Yani bir önceki haftaya göre bir artışımız söz konusu. Ama genel anlamda gördüğümüz, yeni vaka sayımız yeni bir plato çizdi. Ancak tabi ki vaka sayılarımız önümüzdeki günlerde okulların açılması ile birlikte ve üniversitelerin de açılması ile birlikte, insan hareketliliğinin artmasına bağlı olarak bir artış olacağını düşünüyoruz.

Hiç arzu etmiyoruz ama sonraki durum bizim önümüzü daha iyi görmemizi sağlayacak. Şu anki sayılarımız bu yönde. Bu vakaların takibi için de Ankara'nın tüm ilçelerinde filyasyon ekiplerimiz görevlerini yapıyor. Ayrıca Ankara'da bizim Covid çağrı merkezimiz var ve biz buraya günlük 5 bin çağrı alıyoruz. Tabi ki bu çağrıların hepsi tedavi amacıyla olmuyor. Kimi aşı ile ilgili sorular oluyor. Kimisi karantina durumlarını sorgulamak istiyor. O yüzden aktif olarak 5 bin tane çağrıyı yanıtlıyoruz ve bu konuda vatandaşlarımız ile iç içeyiz.”

“GEÇEN SENE COVID DIŞI BAŞVURU AZDI”

Geçen sene Covid-19 haricinde hastanelere başvuruların daha az olduğunu hatırlatan Akelma şöyle devam etti:

“Son 1 ayda vakalarımız belli bir plato çizse de hastanelerdeki yatış oranlarımızda aşırı değil, ama kontrollü bir artış var. Burada ihtiyaç oldukça bizde hastanelerimizdeki Covid kapasitelerimizi kontrollü bir şekilde artırıyoruz.

Şu anda bizim yoğun bakım bekleyen, yatış bekleyen hastalarımız ile ilgili hiçbir sorun yok. Burada ihtiyaç olduğu zaman Ankara genelinde hızlı bir şekilde bunu yönetiyoruz. Genel anlamda bir doluluk oranı vermek gerekirse, Ankara'daki tüm genel servis yatakları açısından doluluğumuz yaklaşık yüzde 55, yoğun bakım yatakları açısından da doluluğumuz yüzde 70. Ama burada Covid'den ziyade non Covid (Covid dışı) ihtiyacı olanlar da var. Burada önemli olan şey, vaka sayılarının artmaması.”

“12 GEBE KAYBETTİK, HEPSİ AŞISIZDI”

Ankara'daki Covid-19'a yakalanan gebeler ile ilgili bilgiler de veren İl Sağlık Müdürü Akelma, 2021 yılı içerisinde 12 annenin Covid-19 nedeniyle vefat ettiğini açıkladı. Vefat eden annelerin hepsinin aşısız olduğunu hatırlatan Akelma, anne adaylarının da aşılanması gerektiğine, yapılan çalışmalar ışığında aşıların anne adayları için de güvenli olduğuna vurgu yaptı.