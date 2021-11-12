Ankara’da vatandaşlara ücretsiz böbrek hastalığı tarama testi

Ankara’da ‘Sağlıklı Böbrek Sağlıklı Hayat’ projesi kapsamında ziyarete açılan tırda, isteyen vatandaşlara ücretsiz böbrek hastalığı tarama testi gerçekleştiriliyor.

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Türk Nefroloji Derneği, Türkiye'de ve dünyada önemli bir sağlık sorunu olmayı sürdüren kronik böbrek hastalığına dair toplumda farkındalık sağlamak, kronik böbrek hastalığına yol açan risk faktörleri ve erken tanının böbrek fonksiyonunu korumadaki önemine dikkat çekmek amacıyla ‘Sağlıklı Böbrek Sağlıklı Hayat' projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunacak gezici tırda vatandaşların istekleri doğrultusunda, hızlı tanı testleri aracılığıyla idrar tahlili ile ziyaretçilerin gerekli testleri ve kan basıncı ölçümleri yapılacak.

Bu kapsamda Ankara Armada alışveriş merkezinde ziyarete açılan tırda, ücretsiz böbrek tarama işlemi başladı. Tır, 11-17 Kasım tarihleri arasında Ankaralılara hizmet verecek.

SAPTAMASI BASİT BİR İDRAR TESTİYLE YAPILIYOR

Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Arıcı, böbrek hastalığının erişkin nüfusta her 6-7 kişide olan ancak farkındalık oranının yüzde 3-5'leri geçmeyen önemli bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.

Şeker hastalarında da böbrek hastalığının ilk işaretinin idrarda albümin kaçağının başlaması olduğunu belirten Arıcı, “Bunun saptanması çok basit bir idrar testi ile yapılabiliyor. Biz bu tır kampanyasında idrar testi yaparak vatandaşın farkındalığını artırmaya, onlara sağlayacağımız broşürlerle de bilgi birikimlerini artırmaya ve uygun hastaları da ‘hekiminizi görün' diyerek yönlendirerek, hastalıkla ilgili farkındalığı artırmaya çalışacağız” dedi.

‘VATANDAŞLARI GÖNÜLLÜ OLARAK DAVET EDECEĞİZ'

Gezici tırın Ankara, İstanbul ve İzmir'de önemli meydanlarda yer alacağını, kampanyanın 3 hafta süreceğini kaydeden Arıcı, şunları söyledi:

* Tıra vatandaşları gönüllü olarak davet edeceğiz. Gelen herkesin tansiyonları ölçülecek, idrar testleri yapılacak.

* Biz en azından her 3 şehirde bin civarında vatandaşa ulaşabilirsek, bunların bir kısmında da böbrek hastalığı varsa doktorlarına giderek bu hastalıkla ilgili erken tanıyı sağlamış olacağız. Gönlümüzden geçen 3 bin kişiye ulaşmak.

* Bu sayının pandemi döneminde olup olamayacağını bilmiyoruz ama elimizden geleni yapmaya çalışacağız.

* Bu tıra gelenlerin hepsine gönüllü olarak gelmelerini arzu ederiz. Bilgi birikimlerini artırmak için de yardımcı olunacak.

* Bu kişiler ne kadar bizim tırımızı ziyaret ederlerse, kendi bireysel sağlıklarının ötesinde toplumsal sağlığa hizmet etmiş olurlar.

‘COVİD-19'UN EN ÇOK ETKİLEDİĞİ ORGANLARDAN BİRİ DE BÖBREK'

Covid-19'un akciğerden sonra en çok etkilediği organlardan bir tanesinin böbrek olduğunu kaydeden Arıcı, Ağır Covid geçiren hastaların akciğerleri kadar böbrekleri de bozuldu.

Akut böbrek yetmezliği dediğimiz tablo gelişti.

Hastaların bir kısmının böbreği düzelirken bir kısmı hastalığı ancak atlattıktan sonra hayatlarını böbrek hastası olarak devam ettirdiler. Bu dönemde artan hasta sayısı oldu. Ne yazık ki kaybettiğimiz hastalarımızda oldu. Covid-19'un toplumsal yükü içerisinde kesinlikle böbreği olumsuz etkilediğini söylemek zorundayım” dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı öğretim üyesi, Türk Nefroloji Derneği eski Başkanı Prof. Dr. Kenan Ateş de, projenin çıkış fikrinin halkın böbrek sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgilendirmek olduğunu söyledi. Projeyi geçen sene gerçekleştirmek istediklerini ancak pandemi nedeniyle ertelemek durumunda kaldıklarını ifade eden Ateş, “Bu tür projeler topluma ulaşma adına son derece önemlidir. Her zaman halkı kendimize beklemiyoruz, ‘bizde halka gidelim' diyoruz. Gerekli desteklerde sağlanırsa derneğimizin bu tür projeleri devam edecek” diye konuştu. (DHA)