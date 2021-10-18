Artan vakaların ardından karantina kararı geldi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyü, Covid-19 vakaları sebebiyle 10 gün karantinaya alındı.

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Artan corona vakaları karantinayı da beraberinde getirdi. Çemişgezek Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*Çemişgezek ilçemize bağlı Sarıbalta köyümüzde çoklu Covid-19 vaka ve temaslılarının olması sebebiyle 19 Ekim 2021 saat 00.01 itibarıyla Sarıbalta köyümüz, tüm ulaşım yollarının kontrol altına alınması ve köye giriş ve çıkışların yasaklanması suretiyle 10 gün süreyle karantina altına alınmıştır.

*Muhtarlık ve filyasyon ekiplerimiz marifetiyle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve herhangi bir mağduriyetin yaşamaması için çalışmalarımız hassasiyetle yürütülecektir.

Tüm vatandaşlarımızın rehavete kapılmadan maske, mesafe ve temizlik kurallarına ciddiyetle uymaları gerekmektedir. İHA

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