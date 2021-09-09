Aşı karşıtı mitinge izin verilmedi

İstanbul'da, Anadolu Birliği Partisi'nin "Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor" başlıklı aşı karşıtı miting talebine Maltepe Kaymakamlığı tarafından izin verilmedi.

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Başkanlığını Bedri Yalçın’ın yaptığı Anadolu Birliği Partisi, bu cumartesi İstanbul’da “Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor” başlıklı bir miting yapmak için Maltepe Kaymakamlığı’na başvurdu. Yıldız Tilbe’nin de katılacağı söylenen aşı karşıtı mitinge izin verilmedi. Maltepe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

– Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Maltepe Kaymakamlığının izinleriyle 11.09.2021 tarihinde Maltepe Miting Alanı'nda “Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor” konulu bir miting düzenleneceği yönünde haber ve paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.

– Söz konusu etkinliğin düzenlenmesi için izin verilmesi talebiyle Anadolu Birliği Partisi tarafından 23.08.2021 tarihinde Kaymakamlığımıza yapılan başvuruya; toplu yapılacak etkinliklerin Covid-19 virüsünün bulaş riskini artıracağı ve salgınla mücadele çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilerek izin verilmemiştir.