‘Aşı karşıtlığı yaparak en yakın arkadaşlarını kaybeden doktorlar var’

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, aşı karşıtı kişilere seslenerek, “Aşı karşıtlığı yaparak en yakın arkadaşlarını kaybeden doktorlar var. İnsanlar bunları görmeli. Aşı olmayıp ölenler daha fazla” dedi.

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Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, “Her varyant aşıdan kaçmak için bir yol bulmaya çalışabilir. O nedenle vücutta virüs girdiği zaman çoğalmasını engellemek için antikor oluşturmak gerekir bu da aşıyla olur” dedi.

Taşova, “2 doz aşı olduktan sonra belli bir dönem geçince antikor seviyesinin düştüğünü gösteren çalışmalar var. Tabi ki bu daha ileri dönemlerde daha da açıklanacak ancak antikor seviyesi düştüğü için 3. doz aşının olması gerekiyor. Özellikle Sinovac aşısı olanlarda bu daha önemli. Biontech tarafından da açıklandı 3. doz aşının olup bağışıklığın güçlendirilmesi gerektiği… ” diye konuştu.

‘ÖLEN İNSANLARA BAKIN’

Aşı karşıtı kişilere de seslenen Taşova, “Ölen insanlara bakmalarını isterim. Aşı oldu öldü deniyor ama karşılaştırıldığı zaman aşı olmayıp ölenler daha fazla. İnsanların kafaları karışıyor. Şuan bir salgın yaşıyoruz. Salgın demek afet demektir. Afetten kurtulmanın yolu da yüzyıllar boyunca aşı olmuştur. Aşı olunmadığı dönemde dünyada nelere yol açıldığını görüyoruz. Aşı karşıtlığı yaparak en yakın arkadaşlarını kaybeden doktorlar var. İnsanlar bunları görmeli” ifadelerini kullandı.