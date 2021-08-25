Aşı olmayan 2 doktor coronadan yaşamını yitirdi! Sağlık Bakanı Koca’dan açıklama

Kadın doğum uzmanı Op. Dr. İlhami Atılgan ve patoloji uzmanı Dr. Murat Tad, corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kayıtlarımızdan maalesef, iki değerli hekimin aşı olmadığını öğrendik" açıklamasında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Ankara’da kadın doğum uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. İlhami Atılgan ve Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzun yıllardır uzman hekim olarak çalışan patolog Murat Tad Covid-19 nedeniyle yaşamı yitirdi.

BAKAN KOCA: AŞI OLMADIKLARINI ÖĞRENDİK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İki arkadaşımız Covid-19'a yenildi. Operatör Dr. İlhami Atılgan 55, Patolog Dr. Murat Tad 49 yaşındaydı. Kayıtlarımızdan maalesef, iki değerli hekimin aşı olmadığını öğrendik. Meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Benzer acılar artık yaşanmasın” açıklamasında bulundu.

HASTANEDE TÖREN DÜZENLENDİ

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Murat Tad’ın bir süre önce yakalandığı corona virüsü sebebiyle Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Bir süredir hastanede tedavi gören 49 yaşındaki Tad, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Corona virüsü nedeniyle 49 yaşında hayatını kaybeden Uz. Dr. Murat Tad (Patoloji) Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Törene Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl Müftüsü Mehmet Yaman, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Güneş ve merhumun yakınları katıldı. Tören sonrası merhumun yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

“AŞIYI İHMAL ETMEYELİM”

Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği’nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

* Bugün Murat hocayla birlikte Covid-19 tedavisi gören Ankara’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı İlhami Atılgan da hayatını kaybetti. İki doktorumuzun da ortak özelliği ise maalesef Covid-19 aşısı olmamaları.

* Oysa ki aşı uygulaması başladıktan sonra doktor ve sağlık çalışanları ölümleri ciddi oranda azalmıştı. Lütfen ihmal etmeyelim. Konumu ne olursa olsun vatandaşlarımız bu hayati konuda lütfen bilim dışındaki sözlerle hareket etmesinler.

* Etraflarındaki yanıltıcı, yanlış yönlendirici insanlara değil Sağlık Bakanı ve sağlık yetkililerinin bilimsel verilerle yaptıkları açıklamalara itibar edip ona göre hareket etsinler.

* Konumumuz ne olursa olsun bilime dayanmayan, Covid-19 aşılarına karşıt yönde yapılan açıklamaların kararsız kişileri etkileyebileceklerini ve bunların madden ve manen üzücü sonuçlar doğurabileceğini unutmayalım.

* Aşı olanlar da tabi ki koronavirüse yakalanıyor ama olmayanlara oranla çok azınlıkta ve çoğu hafif atlatıyor.

* Diğer aşılar gibi sağlığı koruyucu Covid-19 aşısı sizi ve yakınlarınızı ölümcül risklerden büyük ölçüde korur.

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