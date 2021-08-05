Aşıda sevindiren gelişme: 1 milyon kişiden sadece 10’unda görüldü

ABD'de yayımlanan yeni bir araştırma, corona virüsü aşısından sonra gelişen kalp ile ilgili komplikasyonların kısa süreli olduğunu ortaya koydu. Yapılan araştırmaya göre, aşısız kişilerde durum çok daha riskli.

SOZCU.COM.TR

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ABD’de Corona virüs aşısı ile aşılanan her bir milyon Amerikalı’dan yaklaşık 60’ı geçici kalp problemleri yaşadığı belirlenmişti. JAMA Network dergisinde yer alan yeni bir araştırmaya göre, bu komplikasyonlar kısa sürede iyileşiyor.

JAWA Network dergisinde yayımlanan ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan araştırmalarda, yaşanan kalp problemi gibi komplikasyonların hepsinin kısa ömürlü olduğu belirlendi. Aşıdan sonra meydana gelen komplikasyonların kısa sürede geçtiği açıklanırken, corona virüse yakalananlar aynı şekilde şanslı olamıyor.

Corona virüs hastaları daha riskli

Mayıs 2021’e kadar en az bir doz koronavirüs aşısı almış 2 milyondan fazla kişinin tıbbi kayıtlarını analiz eden yeni çalışmada, 20 miyokardit veya kalp kası iltihabı vakası ve 37 perikardit yani kalbi çevreleyen zar vakası bulundu. Araştırmacılar, komplikasyonların hepsinin kısa ömürlü olduğunu belirtirken, bu kalp sorunlarının Covid-19 geliştiren hastalarda çok daha yaygın olduğunu vurguladı. Yapılan araştırmalarda 1 milyon kişiden yalnızca 10 kişide kalp hastalığı sorununun uzun süreli olarak görüldüğü belirlendi.

Aynı zamanda aşı olduğu halde hastaneye kaldırılan hastaların birkaç gün içerisinde taburcu edildiği ve hiç can kaybı yaşanmadığı da ifade edildi.

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