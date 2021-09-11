Aşılama oranı düşük iller arasındaydı! Kentteki yeni gelişmeyi Bakan Koca duyurdu

Geçtiğimiz aylarda aşılama oranı en az iller arasında olan Diyarbakır'da artan vakaların ardından halk aşı kuyruğuna girmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Risk Haritası'nda Diyarbakır'ın kategorisinin değiştiğini duyurdu. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı güncel tabloda sadece iki turuncu il kaldı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Diyarbakır’ın Risk Haritası’ndan artık sarı olduğunu belirten Koca, şu ifadeleri kullandı;

“Diyarbakır, ilk doz aşı oranını %65'in üzerine çıkardı. Haritamızdaki rengi Turuncu yerine Sarı. Şu an, ilk doz aşı oranı %65'in altında, Turuncu iki ilimiz var: Gümüşhane ile Şanlıurfa. Diyarbakır başta olmak üzere, Sarı ve Mavi bütün iller, çağrıda bulunalım mı?”

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı güncel tabloya göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 82.83, ikinci doz ortalaması yüzde 64.70, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 101 milyon 454 bin 754 oldu.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,3 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Edirne, Kilis, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Aydın, Balıkesir, Antalya takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA GÜMÜŞHANE

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 63,8 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Gümüşhane'yi sırasıyla Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Bitlis takip etti.

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