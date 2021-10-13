Aşısız gençlerin corona hastaları içindeki oranı arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı yaptırmamış gençlerin corona virüsü hastaları içindeki oranının arttığını duyurdu.

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Dün yapılan açıklamaya göre 33 bin 860 yeni vaka tespit edilirken, 237 kişi corona virüsü yüzünden hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı.

“Dün yatışı yapılan Covid-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı.”

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.