Aşısız hastane personeli coronaya yenildi

Kocaeli’de Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde temizlik personeli olarak görev yapan Mehmet Topçuoğlu, corona virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Topçuoğlu’nun aşı yaptırmadığı öğrenildi.

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Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik personeli olarak görev yapan Mehmet Topçuoğlu'nun bir süre önce yaptırdığı corona virüs testi pozitif çıktı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan Topçuoğlu, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Böbrek yetmezliği de bulunan Topçuoğlu, uygulanan bütün tedavilere rağmen hayatını kaybetti. Topçuoğlu'nun korona virüs aşısı yaptırmadığı da öğrenildi.