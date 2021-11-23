Aşıya güvenip tedbiri elden bırakanlar dikkat!

Koronavirüsten korunmak için eskisi kadar özenli davranılmadığına dikkat çeken Özer, “Üstelik aşılar da Covid-19’a yakalanmayı engellemez. Yüksek virüs yükü aşılıları da hasta edebilir” dedi.

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Tüm dünyayı esir alan coronavirüs, 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilerek tüm dünyaya duyurulmasının ardından geçen iki yıla rağmen durdurulamıyor. Vaka sayısı her geçen gün artarken, Avrupa ülkelerinden de art arda yeniden sert tedbir kararları alınıyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Türkan Özer, Covid-19 aşılarının yaygınlaşmasının ardından aşı olanların pandeminin ilk zamanlarındaki gibi gerekli önlemlere uymadığına dikkat çekti. Dr. Özer, şunları söyledi:

SESSİZ BULAŞTIRICILAR

maske, mesafe ve hijyen kuralları hâlâ çok önemli. Pek çok kişinin aşı olduktan sonra maske takma alışkanlıklarında değişimin olduğunu, eskisi kadar özenli davranmadıklarını görüyoruz. Ancak unutulmaması gereken bir nokta var, aşılanan insanların semptom geliştirmeden enfekte olma ve bu kişilerin daha sonra virüsü bulaştırabilme olasılığı var. Yani aşılanan bir kişi enfekte olarak sessiz sedasız bir şekilde çevresine hastalığı bulaştırabilir. Dikkat çeken bir diğer noktanın ise aşıların uzun vadede ne kadar koruyucu olduğunu bilmeyişimiz. Fakat yakın zamanda yapılan bir çalışmada, 35 yaş üstü kişilerde aşının koruyucu etkisinin zaman içerisinde azalmaya başladığı tespit edilmiştir.

NE YAPMALIYIZ?

Gündemi uzun süredir meşgul eden Delta, Delta plus ve Mu isimli mutasyonlar gibi farklı varyant türleri var. Ülkeler arası seyahatler arttıkça farklı varyant türleri de ortaya çıkmaya devam edecektir. Bu durumda, farklı viral türlere maruz kalma ihtimalimiz artacaktır. Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda, Covid-19'a bağlı farklı mutant türüne maruz kalarak hastalığı ikinci kez geçirilmesinin arasındaki ilişki ortaya konulmuştur. Hem kendimizi hem sevdiklerimizi korumak için hepimizin maske, mesafe ve hijyen kurallarına bağlı kalması gerektiğini unutmayalım.

OFİSTEKİLER SAAT BAŞI TEMİZ HAVAYA ÇIKMALI

Eğer imkan varsa kapalı alanlardan mümkün olduğunca uzak durup, açık havada bulunmaya özen gösterilmeli. Bir alışveriş merkezinde vakit geçirmek yerine açık havada yürüyüşler yapılmalı. Ancak çalıştığı için ofis ortamında bulunmak zorunda olanlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha çok özen göstermeli. Hiç çıkarmadan bir odada 12 saat boyunca maskeyle kalınmamalı. Beli aralıklarla (saat başı olabilir), çıkıp açık havada 15 dakika mola verilmeli. Sık sık eller dezenfekte edilmeli, gün içinde gerekirse maske yenisiyle değiştirilmeli. İş yerindeki ortamın klima yerine doğal yollardan havalandırılması, sık sık pencereler açılarak temiz hava girmesi sağlanmalı.

CORONAYA KARŞI ÖNEMLİ TAVSİYELER

■ Maske, mesafe ve hijyen önlemlerini bırakmayın.

■ Ellerinizi sık sık yıkayın.

■ Düzenli fiziksel aktivite yapın.

■ Dengeli beslenin.

■ Bol su için.

■ D vitamini seviyenizi yükseltin.

■ Sigara ve alkolden uzak durun.

■ Düzenli uyuyun.