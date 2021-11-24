Avrupa Birliği’nden hatırlatıcı doz açıklaması: 40 yaşın üstündekiler…

Avrupa Birliği Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Andrea Ammon açıklamalarda bulundu. Kurum, 40 yaşın üzerindeki herkese üçüncü doz Covid-19 aşısı yapılması gerektiğini tavsiye etti.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği’nin en üst sağlık kurumlarından biri olan Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (Ecdc) Başkanı Andrea Ammon açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hükümetlerine bir bağlayıcılığı olmayan açıklama ve rehberde, 40 yaşın üzerindeki herkese üçüncü doz Covid-19 aşısı yapılması çağrısı geldi. Avrupa İlaç Ajansı ile birlikte Eylül ayında yapılan açıklama ve tavsiyede üçüncü doz aşının iki doz aşı olanlara yapılmasına gerek olmadığı belirtilmişti.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 40 yaşın üzerindekilere öncelik verilmek üzere bütün yetişkinlerin üçüncü doz hatırlatıcı corona virüsü aşısı olması tavsiye edildi.

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