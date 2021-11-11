Avrupa İlaç Dairesi’nden BioNTech aşısının güvenliğiyle ilgili yeni açıklama

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Comirnaty isimli corona virüsü aşısı ile ilgili Avrupa İlaç Dairesi'nden yeni bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Dünya çapında 5 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınına karşı geliştirilen aşıları belirli aralıklarla inceleyen ve olası yan etkilerini masaya yatıran Avrupa İlaç Dairesi (EMA) yeni bir güncelleme yayınladı.

EMA, Comirnaty’nin yanı sıra diğer corona virüsü aşıları ile ilgili güncelleme yaptı. Yapılan açıklamada Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kurucu ortakları olduğu BioNTech ile Pfizer’ın geliştirdiği corona virüsü aşısı Comirnaty’nin çoklu sistem iltihaplanma sendromuna neden olduğuna dair iddiaların değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada Comirnaty ile bu hastalık arasında bir bağlantı için yeterli delil ve kanıt olmadığı duyuruldu. Öte yandan kalpte iltihaplanmaya sebep olan miyokardit ile ilgili incelemelerin ise devam ettiği kaydedildi.