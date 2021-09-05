Bağışıklığınızı gözden geçirmenin tam zamanı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Bugünlerde hem mevsimsel geçiş hem de devam eden pandemi nedeniyle vücut direnciniz zayıflamış olabilir” dedi ve etkili reçeteler verdi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Sonbaharla birlik­te fiziksel aktivite­lerimiz azalırken, havaların da serinlemesiyle enfeksiyon riskimiz artar. Ayrıca okulla­rın açılması, iş yoğun­luklarının artması ve ye­ni bir düzen kurma stresi gibi nedenlerle birlikte devam eden Covid-19 faktörü de göz önüne alın­dığında bağışıklık sistemimizi güç­lü tutmamız gerekir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, bugün­lerde vücut direncimizi artırmanın yollarını şöyle anlattı:

BU GIDALARA DİKKAT!

Bağışıklık güçlendirici beslenme, önce dengeli beslenme kavramı ile başlar. İlk olarak şeker ve şeker ek­lenmiş yiyecekler-içecekler, hamur işleri, kızartmalar, katkı maddesi içeren hazır yiyecekler, işlenmiş et­ler ve katı yağ ile yapılmış yiyecek­lerden uzak durmak gerekir. Bundan sonraki kural, 4 besin grubun­dan yeterli derecede beslenmek­tir. Bunlar süt ve süt ürünleri, et grubu, sebze/meyve grubu ve tahıllardır. Soğan, sa­rımsak, lahanagiller, turpgiller, brokoli, nar, portakal, avokado başta olmak üzere tüm sebze ve mey­velere beslenme programında yer verilmelidir. Probiyotik sayımızı artırmak için yoğurt, kefir, turşu, sirke gibi fermente ürünlerden fayda­lanacağımız gibi doktor ve diyetisyen önerisi ile probiyotik/ prebiyotik takviyeler de kullanılabilir.

EKMEK TÜKETİN AMA…

Karbonhidrat olarak basit şekere (sofra şekeri ve şekerle yapılan yiyecek­lere) ihtiyacımız olmadığı gibi bu tüketim tarzı bağışıklık sis­temimizi de zayıflatır. Dolayısıyla tam buğday ekmeği, karabuğday, yulaf, bulgur vs. gibi kompleks karbonhidratlar (rafine edilmemiş, kepekli, kabuklu tahıllar) tercih edilmelidir. Bağışıklık sisteminin salgıladığı antikorlar protein yapı­dadır. Protein alımı yeterli düzeyde tutulmalı ve ihmal edilmemelidir. Kırmızı et, tavuk, hindi, balık, yu­murta, süt ve süt ürünleri, bakliyatlar protein içeren besinlerdir. Ayrıca bu grupta çinko minerali de vücut direncimizi artırmamızda yar­dımcı olur.

BALIĞI UNUTMAYIN

Omega-3 yağ asitle­ri de bağışıklık siste­mimizi güçlendirme­de önemli rol oynar. Başta balık olmak üzere semizotu ve cevizde de Omega-3 bulunur. Balık tüke­timi haftada 3 porsiyon şeklinde ızgara veya fırında olmalıdır. Şayet tüketilemiyorsa yine doktor veya diyetisyen önerisiyle balık yağı takviyesi olarak alınabilir.

CEVİZ, FINDIK, BADEM…

Zerdeçalın bağışıklık sistemini pozitif anlamda tetiklediği bi­linmektedir. Baharat olarak da karabiberle birlikte çorbalarda kullanılabilir. Yağlı to­humlardan ceviz, fındık ve bade­min içermiş oldukları E vitamini, bitkisel yağ asitle­ri ve çeşitli mineral içerikleri bağışıklığı desteklemek açısından son derece faydalıdır. Yağ çeşidi olarak da özellikle zey­tinyağı, hindistan cevizi yağı, çöre­kotu yağı ve avokado yağını güçlü antioksidanlar olarak sayabiliriz.

BOL SU İÇİN

Vücut direncini artıracak örnek bitki çayı olarak; yeşil çay+adaça­yı+1 çay kaşığı doğal bal karıştı­rarak günde 2 fincan tüketilebilir. Ihlamur, rezene, zencefil ve kuşburnu çayları da önerilen çaylar ara­sındadır. Vücuttaki D vitamini dü­zeyini artırmak için en temel öneri güneşten yararlanmak­tır. Gerekiyorsa doktor önerisiyle takviyelerin kulla­nılması gerekir. Bol su tüketimi de vücuttaki toksinlerden arınmak ve meta­bolizmayı canlandırmak için en temel unsurlar­dan birisidir.