Bakan Koca: 4,3,2 sizce ne demek?

Corona virüsü Risk Haritası'nda bir ilin daha kategorisi değişti. Sağlık Bakanı Koca, Kastamonu'nda iki doz aşılama oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını duyurdu. Bakan Koca, bir sonraki paylaşımında ise, "4, 3, 2 sizce ne demek?" ifadelerini kullandı.

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Covid-19’la mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmaları devam ediyor. Güncellenen Risk Haritası’nda bir ilin daha kategorisi değişti. İki doz aşılama oranı yüzde 75’in üzerine çıkan Kastamonu ‘mavi’ kategoriye geçti.

İL SAYISI 27’YE YÜKSELDİ

Yaşanan yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Covid-19'a karşı güçleniyoruz. İkinci doz aşı oranı bugün Kastamonu'da da %75'i geçti. Mavi il sayımız 27. Toplum bağışıklığı için, bütün iller, ikinci doz aşı oranında yarışalım!” dedi.

Bakan Koca, bir sonraki paylaşımında ise halka, “4, 3, 2 sizce ne demek?” sorusunu yöneltti.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilere göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 87.80, ikinci doz ortalaması yüzde 74.50, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 112 milyon 360 bin 409 oldu.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 80.1 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'yi Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 48,7 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.