Bakan Koca: 53 il hızlı hareket etmeli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgınına karşı aşılamada gelinen noktayla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, "Mavi il sayımız 28’e ulaştı. Geride kalan 53 il hızlı hareket etmeli" dedi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da grafik paylaşarak "Her gün 200-300 bin iki doz aşılı kişi bağışıklığını kaybediyor" ifadelerini kullandı.

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Güncel corona virüsü verilerine göre, 33 bin 860 yeni vaka tespit edilirken, 237 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uyarısında “Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var” ifadelerini kullandı.

“53 İL HIZLI HAREKET ETMELİ”

Salgına karşı aşılama çalışmaları sürerken, Bakan Koca’dan 53 ile çağrı geldi. Koca, “Mavi Samsun: ‘Her 4 kişiden 3'ümüz 2. doz aşımızı yaptırdık!’ Mavi il sayımız 28'e ulaştı. Geride kalan 53 il hızlı hareket etmeli” dedi.

CEYHAN: HER GÜN 200-300 BİN İKİ DOZ AŞILI KİŞİ BAĞIŞIKLIĞINI KAYBEDİYOR

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu grafiğin tam anlaşılmadığını gördüm. Basitçe; her gün 200-300 bin iki doz aşılı kişi bağışıklığını kaybediyor (bu sayı 2 doz Biontech olanlar 6 ayını doldurunca daha çok artacak), oysa biz günde bundan daha az kişiye 2. ve 3. doz aşı yapabiliyoruz” dedi.

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