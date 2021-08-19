Bakan Koca açıkladı: İşte il il corona virüsü vaka sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7-13 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Haftalık verilere göre Batman, Diyarbakır, Rize, Bingöl ve Siirt 100 bin kişide en çok covid-19 vakası görülen iller oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüsü (covid-19) salgınının Türkiye’deki seyrine ilişkin olarak bilgilendirmede bulundu.

Haftalık vaka, her 100 bin kişide İstanbul’da 181,96, Ankara’da 199,55, İzmir’de 49,81 oldu.

Bakan Koca, “İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım” ifadelerini kullandı.