Bakan Koca açıkladı! Sayı 20’ye çıktı

Covid-19 Risk Haritası'nda Manisa'nın kategorisi değişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İkinci doz aşı oranı Manisa’da da %75’i geçti. Böylece Mavi il sayımız 20’ye ulaştı" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Risk Haritası’nda bir ilin daha kategorisinin değiştiğini vurgulayan Koca, şu ifadeleri kullandı;

“SAYI 20’YE ULAŞTI”

“Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Manisa'da da %75'i geçti. Böylece Mavi il sayımız 20'ye ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım!”

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 79 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'yi Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 46,7 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, ve Ağrı takip etti.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilere göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 87.06, ikinci doz ortalaması yüzde 72.54, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 110 milyon 333 bin 793 oldu.