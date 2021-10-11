Bakan Koca: Benim bir gram yorulma hakkım yok

Dün 28 bin 370 yeni vaka tespit edildi, 196 kişi corona yüzünden hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir mesaj paylaştı: Benim bir gram sıkılma, bir gram yorulma hakkım yok.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Benim bir gram sıkılma, bir gram yorulma hakkım yok. Sizlerinse, artık uyarılardan bile yorulduğunuzu biliyorum. Haklısınız. Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak. Emin olun. Ve şartları göz ardı etmeyin. Bu yeter. Bizler, mücadelenin gereğini yapmaya devam edeceğiz.”