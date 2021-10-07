Bakan Koca: Covid-19’a karşı güçleniyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Covid-19’a karşı güçleniyoruz. Mavi il sayımız 25’e ulaştı" dedi.
Türkiye’de corona virüsü salgınına karşı aşılama çalışmaları sürüyor. Son 24 saatte, 30 bin 19 yeni vaka tespit edilirken, 217 kişi hayatını kaybetti.
MAVİ İL SAYISI 25 OLDU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Covid-19'a karşı güçleniyoruz” dedi.
Aşılama haritasında mavi kategorideki il sayısının 25’e yükseldiğini ifade eden Koca, “İkinci doz aşı oranı bugün ANKARA'DA da %75'i geçti. MAVİ il sayımız 25. Toplum bağışıklığı için, 81 il, ikinci doz aşı oranında yarışalım!” ifadelerini kullandı.