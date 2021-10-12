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Bakan Koca: Dikkatli olmalıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni bir mesaj paylaştı.

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Bakan Koca: Dikkatli olmalıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bunca tecrübenin gösterdiği bir yol var. Normal hayatımızı sürdürmeli, sadece dikkatli olmalıyız. Aşılarımızı yaptırmalıyız. Oranlar yükseliyor. Biraz daha sabır, sonrası zafer” ifadelerini kullandı.

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