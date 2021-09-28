Bakan Koca ‘hepimiz sıkıldık’ dedi, önemli uyarılarda bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın şartlarında yaşamaktan hepimiz sıkıldık. Fakat hayatın eski akışına dönme isteği sağlığımız pahasına olmamalı" diyerek vatandaşlara kritik çağrılarda bulundu.

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Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosuna göre, yeni vaka sayısında büyük artış yaşandı. Dün 27 bin 188 olan yeni vaka sayısı, bugün 28 bin 892’ye yükseldi.

Bir gün içinde 239 kişi hayatını kaybederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılar yaparak vatandaşlara tedbir çağrısı yapıyor.

“HEPİMİZ SIKILDIK”

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

* Salgın şartlarında yaşamaktan hepimiz sıkıldık. Fakat hayatın eski akışına dönme isteği sağlığımız pahasına olmamalı.

* Maske ve mesafe kuralına uyalım, virüse karşı direnç kazanmak ve toplum bağışıklığını sağlamak için aşılarımızı yaptıralım.

İKİ İLDE YENİ GELİŞME

Aşı çağrıları sürerken, üç ilde de yeni gelişme yaşandı. Bakan Koca, gelişmeleri şöyle duyurdu:

* Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranımız Bartın ve Giresun'da da %75'in üzerine çıktı. Böylece MAVİ İL sayımız 13'e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım!

* Şırnak, Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranını yükselterek haritamızdaki rengini kırmızdan turuncuya çevirdi. İkinci doz aşı oranı halen %55'in altında olan illerimiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım!

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 86.45, 2'nci doz ortalaması yüzde 70.98 olarak ölçüldü. Toplam ise 108 milyon 734 bin 111 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye olurken 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Batman, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak oldu.

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