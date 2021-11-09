Bakan Koca: Salgında sorumluluktan kaçılmaz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüsü aşısı konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu. Koca, "Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir. Salgında sorumluluktan kaçılmaz" dedi.

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Türkiye’de, corona virüsü salgınına karşı aşılama çalışmaları sürüyor. Vaka sayıları kritik seviyede yerini korurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Koca, şunları belirtti:

* Türkiye, Covid-19 aşısı için vatandaşına mecburiyet getirmedi. Fakat şartlar, aşının zaten bir mecburiyet olarak görülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

* Kişilerin iradesi toplum yararını gözetmelidir. Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir. Salgında sorumluluktan kaçılmaz.