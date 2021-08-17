Bakan Koca sayıyı açıklayıp çağrıda bulundu: Lütfen omuz verin

Birinci, ikinci ve üçüncü doz Covid-19 aşılarının toplamı 85 milyona ulaştı. Aşı sayısını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan halka çağrıda bulunarak, "Aşı olmayı erteleyenler, lütfen birlikte başarmamız için omuz verin" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Corona virüsüyle mücadelede aşılama çalışmaları devam ediyor. Türkiye’de şu ana kadar yapılan toplam aşı sayısı 85 milyona ulaştı.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Birinci, ikinci ve üçüncü doz Covid-19 aşılarının toplamı 85 Milyona ulaştı. Kalan tüm aşıları da hızla yapmaya hazırız” dedi.

“LÜTFEN OMUZ VERİN”

Aşı konusunda halka çağrısını yineleyen Koca, “Aşı olmayı erteleyenler, lütfen birlikte başarmamız için omuz verin” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Bakan Koca yeni gelişmeyi duyurdu! Risk haritası değişti

İlginizi Çekebilir Fahrettin Koca'dan 4. doz aşı açıklaması! Kimlere yapılacak?