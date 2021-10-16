Bakan Koca’dan önemli uyarı: Belirtileri coronaya benziyor! Ciddi artış var
Corona virüsü salgınıyla mücadele sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik bir uyarı geldi. Gribal enfeksiyon konusuna dikkat çeken Bakan Koca, "Belirtileri Covid-19’a benzeyen bu enfeksiyonlarda, mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona verilerine göre 28 bin 537 yeni vaka tespit edilirken, 212 kişi hayatını kaybetti.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda corona virüsü uyarısında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gribal enfeksiyonlara da dikkat çekti.
“İHMALLER SEBEBİYLE CİDDİ ARTIŞ VAR”
Mesajında vatandaşlara kritik uyarılarda bulunan Bakan Koca, şunları söyledi:
* Covid-19 tedbirleri, geçtiğimiz yıl, gribal enfeksiyonları çok büyük oranda azaltmıştı.
* Belirtileri Covid-19’a benzeyen bu enfeksiyonlarda, mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var.
* Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın.