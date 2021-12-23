Bakan Koca’dan Turcovac açıklaması

Yerli aşı Turcovac'la ilgili açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu aşının 13 basamaktan ve özellikle 400 laboratuvar aşamasından geçerek üretiliyor. Bir basamağında bir tetkikte şüphe olduğunda yeniden başa alınarak bir emek veriliyor" dedi.

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Yerli Covid-19 aşısı Turcovac’ın Acil Kullanım Onayı (AKO) alması sonrasında üretim tesisinde düzenlenen törende konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı üretimi ve geliştirilmesi için kurulacak olan Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi projesi hakkında bilgiler verdi.

“50 BİN METREKARE KAPALI ALANA SAHİP BİR MERKEZE GEÇİYORUZ”

Bakan Koca konu hakkında yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı;

*Bundan sonraki süreçte özellikle başta bölgemiz olmak üzere insanlığın kullanımına sunmak üzere güçlü dünyanın en büyük, bütün ileri teknolojilerin olduğu, sadece inaktif aşı değil, mRNA aşısı, nazal aşı, protein aşısı, adenovirüs aşısı da dahil olmak üzere bütün aşı teknolojilerinin yer aldığı, hem ar-ge'si ile hem de üretimi ile şimdilik 50 bin metrekare kapalı alana sahip bir merkeze geçiyoruz.

*Yani Hıfzıssıhha kaldığı yerden yeniden insanlığın hizmetine sunulmak üzere aşı üretmiş olacak. Bu özellikle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm milletimizin başarısı. Büyük bir emek var.

“BU HEPİMİZİN GURURU”

*Bu aşının 13 basamaktan ve özellikle 400 laboratuvar aşamasından geçerek üretiliyor. Bir basamağında bir tetkikte şüphe olduğunda yeniden başa alınarak bir emek veriliyor. Önemli bir sonucu Cumhurbaşkanımız ile birlikte yaşamış olduk. Bu gurur hepimizin gururu. İHA

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