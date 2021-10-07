Bakan Koca’nın açıklamasına Prof. Dr. Kayıhan Pala’dan tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 2 doz mRNA aşısı olanlarla ilgili sosyal medyadan yaptığı "Şu an için 3. doz aşıyı gerektiren bir durum yok. Aşının koruyuculuğunun halen devam ettiğini düşünüyoruz" şeklindeki açıklamasına TTB Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, "Sayın Bakan, 'düşünüyoruz' yazmak yerine, aşı etkililiği ile ilgili ülkemizdeki verilere dayanarak bilimsel kanıtları ortaya koymalısınız" yanıtını verdi.

Halil ATAŞ

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 2 doz mRNA aşısı olanlarla ilgili yaptığı açıklamasına TTB Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, “Bilimsel kanıtları ortaya koymalısınız” çağrısı yaptı.

“3. DOZU GEREKTİREN BİR DURUM YOK”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay önce aşı olduklarını dikkate alarak aşının koruyuculuğunun halen devam ettiğini düşünüyoruz. Şu an için 3. doz aşıyı gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olanlarınsa 3. doz aşılarını yaptırmalarını ısrarla öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİLİMSEL KANIT ORTAYA KOYUN”

Bakan Koca’yı bilimsel kanıt ortaya koymaya davet eden Kayıhan Pala, “Sayın Bakan, ‘düşünüyoruz’ yazmak yerine, aşı etkililiği ile ilgili ülkemizdeki verilere dayanarak bilimsel kanıtları ortaya koymalısınız. Olgu ve ölümlerin yaş, cinsiyet, il/ilçe, meslek, eşlik eden rahatsızlık dağılımlarını ve aşı etkililiği sonuçlarını neden açıklamıyorsunuz?” yorumu yaptı.