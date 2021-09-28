Bakan Yanık, ‘endişe veriyor’ diyerek çağrıda bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Son dönemde gebelerin virüse yakalanma oranının artması endişe veriyor. Hem kendi sağlığını hem de yavrusunun sağlığını korumak için hamile kardeşlerimizi aşı yaptırmaya davet ediyorum" açıklaması yaptı.

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Bakan Yanık, yazılı açıklamasında, corona virüsü aşısı yaptırma çağrısında bulundu. Bakan Yanık, şu ifadeleri kullandı:

* Her bir annemizin, anne adayımızın ve yavrularımızın sağlığı bizim için çok değerli. Salgın süresince aldığımız tedbirlerde bilhassa hamile kardeşlerimizi korumak için azami çaba sarf ettik.

* Zor bir süreci hep birlikte aşıyoruz. Bu mücadelede elimizdeki hiçbir tedbiri yok sayamayız.

* Salgınla mücadelede vakit kaybının sonuçları ağır, telafisi zor. Aşılanma, Sağlık Bakanı’mızın da altını çizdiği gibi özellikle hastalığın hafif atlatılması için en önemli kozumuz.

* Son dönemde gebelerin virüse yakalanma oranının artması endişe veriyor. Hem kendi sağlığını hem de yavrusunun sağlığını korumak için hamile kardeşlerimizi aşı yaptırmaya davet ediyorum.