Bakanlıktan ‘yılın en kısa gündüzü’ paylaşımı

Sağlık Bakanlığı, 'Az Zamanda Çok İş' etiketiyle yaptığı paylaşımda yılın en kısa gündüzünde 755 bin 20 doz covid-19 aşısı yapıldığını açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı’nın Twitter hesabından “Bugün 21 Aralık. Yılın en kısa gündüzünü yaşadık ama biz yine ‘Az Zamanda Çok İş’ yaptık” notuyla yapılan paylaşımda yer alan bilgilere göre; bugün 755 bin 20 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. 2 milyon 981 bin 484 muayene, bin 424 doğum gerçekleştirilirken, 112 Acil Sağlık Masasına gelen 130 bin çağrı yanıtlandı ve 22 bin vaka ambulanslarla hastanelere taşındı.