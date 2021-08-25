Başhekim bu sözlerle uyardı: Pandemi ile bu şekilde baş edemeyiz

Adıyaman’ın Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Emin Parlak, Kahta’da yükselen vaka sayıları ve düşük aşılanma oranı nedeniyle açıklamalarda bulundu. Parlak, "Covid hastalarımızın hepsi aşı olmayanlardan oluşuyor" dedi.

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Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ve yönetim kurulu üyeleri, Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Emin Parlak ile bir araya geldi.

Hastanede yatan korona virüs hastaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Başhekim Uzm. Dr. Mehmet Emin Parlak, coronadan dolayı yatan genç hastaların hepsinin aşı olmadığını söyledi.

Başhekim Parlak, salgınla mücadelenin en önemli adımının aşı olduğuna dikkat çekerek, Kahta'da aşılanma oranın bir an önce yukarıya çıkması için herkesin üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

“PANDEMİ İLE BU ŞEKİLDE BAŞ EDEMEYİZ”

Coronadan dolayı yaklaşık 30 hastanın serviste olduğunu belirten Başhekim Parlak, şunları söyledi;

*Corona virüs vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanıyor. Bu artış ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de büyük bir endişeye neden oluyor. İlçemizdeki genç nüfusun Covid aşısı için hastanemize müracaatları çok düşük seviyede.

*Bu durum bizi mutsuz etmenin yanında pandemi sürecine ayak uydurmadığımızın örneğini de teşkil ediyor. Pandemi ile bu şekilde baş edemeyiz.

“HEPSİ GENÇ YAŞTA”

*Vatandaşlarımızın pandemi sürecine dikkat etmelerini ve daha duyarlı olmalarını, bulaştırma riskini azaltacak önlemlere ilişkin herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini düşünüyorum. Bizim şuanda corona virüsten dolayı yaklaşık 30 tane hastamız var. Hepsi de gençlerden oluşuyor.

Bu hastalarımızın hiçbiri aşı olmamış. Yoğun bakımdaki genç hastalarımızın hepsi aşısız. Lütfen aşılarımızı olalım. Çünkü corona virüsü salgını ile mücadele etmenin en önemli noktası aşıdır. Bu anlamda ilçemizde aşılanma seviyesinin bir an önce yukarıya çıkması için herkesin üstüne düşen sorumluluğu yapması gerektiğini düşünüyorum. İHA

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