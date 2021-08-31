Bebek planı olan çiftlere aşı önerisi

“Gebelikte Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hastaneye başvurular artmakta” diyen Işık pandemi döneminde anne baba olmayı planlayan çiftlere önemli tavsiyelerde bulundu.

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Dünya'da ve ülkemizde artan Delta varyantı nedeniyle Covid-19'a bağlı yoğun bakım ihtiyacı olan hasta ve ölüm sayılarında artış yaşanıyor. Sosyal mesafenin korunması ve kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi dışında aşı programlarına uyulması hem toplum bağışıklığının sağlanması hem de Delta varyantına bağlı kayıpların önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Yönetim Kurulu (TSRM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık, pandemi döneminde anne baba olmayı planlayan çiftlere şu tavsiyelerde bulundu:

GEBELİKTE DAHA ŞİDDETLİ SEYREDİYOR

Dünya Sağlık Örgütü'nün Haziran-2021 verilerine göre gebelerde Covid-19 hastalığı daha şiddetli seyredebilmektedir. Gebelikte Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hastaneye başvurular artmakta ve ağır hastalık oranı daha yüksek olmaktadır. Erken doğum ve ölü doğum oranları Covid-19 geçiren gebelerde 2 kat daha yüksektir. Ülkemizde de yaygın olarak görülmeye başlayan Covid-19 delta varyantının daha da bulaşıcı olması nedeniyle gebe kalmayı planlayan tüm kadınlara gebe kalmadan önce iki doz aşı yaptırmaları önemle tavsiye edilmektedir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDEN ÖNCE AŞILARI TAMAMLAYIN

Çocuk sahibi olmayı planlayan ve/veya yardımlı üreme teknolojilerinden faydalanmak yani tüp bebek yaptırmak durumunda olan çiftlerin tedavilerine başlamadan önce ulusal aşı programlarına uygun şekilde aşılanmaları tedavi başarısını olumsuz etkilemeyecek ve gebelikte geçirilebilecek olası bir Covid-19 enfeksiyonunu ve buna bağlı sağlık risklerini önleyebilecektir. Çiftlerin aşılarını tamamlamasından birkaç gün sonra tedavilerine başlamalarında güncel verilere göre herhangi bir mahsur görülmemektedir. Tüm bu bilgilerin ışığı altında derneğimiz gebelik planlayan tüp bebek hastalarımızda dahil tüm çiftlere bir an önce aşılarını eksiksiz olarak olarak yaptırmalarını önermektedir.

AŞILAR KISIRLIK YAPIYOR MU?

Bugüne kadar gebelik sırasında yapılan Covid-19 aşılarına bağlı önemli sorun tespit edilmemiştir. Covid-19 aşılarının erkek veya kadınlarda kısırlık yaptığına dair en ufak bir şüphe ortaya çıkmamış ve halen tüp bebek yani yardımlı üreme teknolojilerinden faydalanan çiftlerin tedavi sonuçlarında da hiçbir olumsuzluk ortaya konulmamıştır. Covid-19 aşısı sperm sayısını azaltmıyor ve toplanan yumurta sayısı ve embriyo gelişimini etkilemiyor görünmektedir. Buna karşın, Covid -19 hastalığı erkeklerde sperm miktarını önemli ölçüde düşürmekte, yapılmakta olan tüp bebek tedavisinde iyi kalite embriyo sayısını azaltmakta ve embriyonun tutunmasını olumsuz etkileyebilmektedir.