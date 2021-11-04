Belçika’da vakalar 1 yıl öncesine geri döndü

Corona virüsü Avrupa'da etkisini artırırken, Belçika'da yeni vaka ve hastaneye yatış oranları Ekim 2020'deki seviyesine geri döndü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, özellikle Avrupa’da vaka sayıları yeniden artış göstermiş durumda.

Belçika’da yeni vaka ve hastaneye yatış oranları Ekim 2020’deki seviyesine geri döndü. Sciensano Sağlık Enstitüsü tarafından paylaşılan verilere göre son 14 gündeki günlük vaka ortalaması 6 bin 728 olarak kayda geçti. Bu rakam önceki haftayla kıyaslandığında yüzde 36’lık bir artış yaşandığını gösteriyor.

İKİNCİ KEZ KAPANMIŞTI



Son 7 günde ortalama 164 kişi Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Bu da önceki haftaya göre yüzde 31 artış anlamına geliyor. Belçika’da Ekim 2020’de söz konusu rakamlar görüldüğünde ikinci kez kapanma kararı alınmıştı.

Belçika’da 8.6 milyon kişi, yani nüfusun yaklaşık yüzde 74’ü tamamen aşılanmış durumda.