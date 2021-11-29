Beyaz Saray Sağlık Danışmanı’ndan Omicron açıklaması

ABD'nin saygın bilim insanlarından ve Beyaz Saray Sağlık Danışmanı olarak görev üstlenen Dr. Anthony Fauci, Covid-19'un Omicron varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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NBC News’te yayınlanan Meet the Press programına katılan Fauci, Covid-19’un hızla yayılan Omicron varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve Beyaz Saray’ın Sağlık Danışmanı olan Dr. Fauci, “ABD, Covid-19 aşılarını yeni varyanta göre değiştirmeye hazırlanıyor. Fakat henüz bunu yapmamızın gerekli olup olmadığını bilmiyoruz. Aşıları modifiye etmeye hazırız ama yapmamıza gerek de kalmaz” dedi.

Fauci, “Güney Afrika’daki meslektaşlarımız da, aşının daha bulaşıcı ama daha hafif hastalığa sebebiyet mi verdiğini yoksa Delta varyantındaki gibi ağır hastalığa sebep olduğunu bulmaya çalışıyor.

Delta varyantındaki orijinal varyanta oranla 13-17 mutasyon yaşanmasına karşılık Omicron varyantında yaklaşık 32 mutasyon meydana geldiği belirlenmişti. Güney Afrika başta olmak üzere Afrika’nın güneyindeki birçok ülkede tespit edildikten sonra panik yaratan Omicron varyantı ile ilgili birçok bilinmez bulunuyor.

Fauci, “Zorlu bir kış geçirip geçirmeyeceğimiz tamamen şu an yapacaklarımıza bağlı. Aşı olup bünyeyi kuvvetlendirdiğinizde endişe yaratan varyantlar da olsa iyi olacaksınız” dedi.