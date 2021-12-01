Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Fauci’den Omicron’la mücadele planı

Beyaz Saray Sağlık Danışmanı olarak görev alan ünlü bilim insanı Antony Fauci, Omicron varyantından korunmak için 8 maddelik bir plan açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Güney Afrika’da tespit edildikten kısa bir süre sonra birçok ülkede tespit edilen ve corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan varyantı olarak da bilinen Omicron varyantı ile ilgili bir açıklama daha geldi…

Açıklamayı yapan isim ise ABD Uluslararası Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün Direktörü ve Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Dr. Antony Fauci oldu… Fauci, Omicron varyantından korunmak için 8 maddelik eylem planını açıkladı.

Fauci’nin 8 maddelik planı ise şu adımları içeriyor:

1- Covid-19 aşısını olun

2- Aşı olduysanız, üçüncü doz aşıyı da olun

3- Maske takın

4- Kalabalık ortamlardan uzak durun

5- Yapabiliyorsanız açık alanlarda bir araya gelin

6- Sosyal mesafe kurallarına uyun

7- Test olun

8- Covid-19 test sonucunuz pozitif çıkarsa kendinizi tecrit altına alın