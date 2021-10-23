Beyin sisi çağın hastalığı olabilir

Coronavirüsün en çok etkilediği yerlerden birinin hafıza bölgesi olduğunu belirten Uludüz, ‘‘İşte bu bizim ‘Acaba çağımızın hastalığı beyin sisi olabilir mi’ endişesi yaşamamıza sebep oluyor” dedi…

Nazan DOĞANER HALICI

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CovId-19 geçiren hastaların çoğu, enfeksiyonu takiben hafıza-konsantrasyon sorunları, net düşünememe, baş ağrıları, uyku bozukluğu, anksiyete, kafa karışıklığı, öfke nöbetleri, konuşmada ve günlük kelimeleri bulmada zorluk gibi sorunlardan yakınıyor. Bu nörolojik yakınmalar kümesini “beyin sisi” olarak tanımladıklarını belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, birçok hastanın yaşadığı bu sorunla ilgili şunları söyledi…

İŞTE BELİRTİLERİ

Beyin sisinin işaretleri şöyle sıralanabilir:

■ Unutkanlık

■ Konsantrasyon kaybı

■ Konuşurken kelime bulmada güçlük

■ Düşünceleri toparlayamamak

■ Okuduğunu anlamamak

■ Önemli konularda karar vermede zorluk

■ Başlanan hiçbir işi bitirememek.

■ İki işi aynı anda yapamamak

■ Mental performans gerektiren her işte zorluk çekmek.

NE KADAR SÜRER?

CovId-19 hastalarında baş ağrısı, halsizlik, hatta felce varan nörolojik bulguları biliyoruz ancak beyin sisi ile son 1 yıldır karşılaşmaya başladık. Araştırmalar beyin sisinin koronavirüs geçirildikten sonra aylarca devam edebileceğine işaret ediyor. Bu sorun yoğun bakımda yatan hastalarda ise daha fazla görülüyor:

SEBEBİ NEDİR?

Sisli beynin nasıl oluştuğu konusunda uzmanlar arasında ortak bir fikir yok. “Brain fog” olarak adlandırılan beyin sisi, modern insanın en büyük sorunlarından biridir. Düşüncelerin belirsizleşmesine neden olan ve zihindeki netliği yok eden beyin sisinin pek çok farklı nedeni olsa da belirtileri genellikle benzerlik gösterir. Enfeksiyon esnasında oluşan bağışıklık sağlayıcı antikorların yanlışlıkla sinir sistemine saldırmasından ya da enfeksiyon yüzünden hasar gören sinir hücrelerinin birbirlerine yanlış sinyaller göndermesi nedeniyle gelişebileceği ileri sürülüyor.

NELERE YOL AÇABİLİR?

‘Her şey rüya gibi, net düşünemiyorum', ‘Sürekli unutuyorum', ‘Uykularım düzensizleşti', ‘Kendimi eskiye göre daha mutsuz hissediyorum', ‘Konsantrasyonum ve dikkatim dağınık' diyorsanız nedeni beyin sisi olabilir. Normalde kısa vadede, birkaç ay içerisinde hastanın doktor desteğiyle süreci atlatması mümkün. Ancak uzun vadede bir hafıza problemi yaşatır mı? İşte burası soru işareti… Zira virüs beyinde yavaş yavaş ilerliyor. Beyin bariyerlerine kan yoluyla geçiş yaparak ulaşıyor. En çok etkilediği yer hafıza bölgesi. İşte bu bizim ‘Acaba çağımızın hastalığı beyin sisi olabilir mi' endişesi yaşamamıza sebep oluyor.

TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Ne yazık ki etkili bir tedavi yöntemi yok. Ancak hastalara hafızayı destekleyici Omega-3, B12, C ve D vitamini takviyeleri öneriyoruz. Ayrıca hafızayı desteklemek için bulmaca çözmek, açık havada yürüyüş yapmak, düzenli uyumak ve iyi beslenmek de çok önemlidir.