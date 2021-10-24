Bilim dünyasından çığır açan çalışma: Beyin implantı ile görmesini sağladılar

Bilim insanları yeni bir araştırmada beyin implantı gerçekleştirerek 58 yaşındaki kör bir kadının basit şekilleri görmesini sağladılar.

Sozcu.com.tr

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Çalışmayı İspanya’daki Miguel Hernández Üniversitesi, Hollanda Nörobilim Enstitüsü ve Utah Üniversitesi’ndeki John A. Moran Göz Merkezi’nden bilim insanları gerçekleştirdi.

The Journal of Clinical Investigation’da yayınlanan bir makaleye göre, beyin implantındaki elektrotlar beyni uyararak kör bir kadının fosfen adı verilen beyaz ışık noktaları şeklinde yapay görme deneyimi yaşamasını sağladılar. Bu noktalar daha sonra kadının deneyimlediği görüntüleri yarattı.

OLUMSUZ BİR ETKİSİ HENÜZ GÖRÜLMEDİ

Eduardo Fernández konuyla ilgili makalede şu satırlara yer verdi: “Bu sonuçlar çok heyecan verici çünkü hem güvenlik hem de etkinlik gösteriyorlar ve birçok bilim insanının uzun süredir devam eden bir rüyasını gerçekleştirmeye yardımcı olabilirler.”

Raporlar, bu deneyin sonuçlarının cesaret verici olduğunu gösteriyor. Şu anda gönüllünün beyni üzerinde herhangi bir olumsuz etki görülmedi. Ancak Fernández, çözülmesi gereken birkaç cevaplanmamış soru ve sorun olduğunu kaydetti.

Grup daha fazla deney yapmayı planlıyor. Çalışmanın ortak yazarları, genel hedefin kör insanlara daha fazla hareketlilik kazandırmak olduğunu belirttiler. Raporlara göre, bilim insanları bir dahaki sefere daha karmaşık sistemler kullanmayı planlıyorlar.

Başarılı olursa, beyin implantları kör kişilerin diğer insanları, kapıları, arabaları ve daha fazlasını tanımlamasına izin verebilir.

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