Bilim insanları: Sıcaklar ölümleri arttırıyor

Bilim insanları Covid-19 sürecinde fazladan ölümleri araştırırken başka bir gerçeği, iklim değişikliğinin sadece ekolojik veya tarımsal alanda değil, sağlık açısından da kötü etkilere sahip olduğunu ortaya çıkardı. Ağustos ayı fazladan ölüm verileri, sıcaklığın doruğa çıktığı günlerde ölümlerde de artış olduğunu belirledi.

Latif SANSÜR

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Covid-19 salgınında fazladan ölümleri araştıran Türk Tabipler Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu üyesi, yazılımcı Güçlü Yaman, Hekim Serkan Şen ile Meteoroloji uzmanı Abdurahman Kahraman'ın katkısıyla ölümlerde anormal artışların yaşandığı 4-10 Ağustos haftasında ölümlerle sıcak ilişkisini araştırdı.

Güçlü Yaman, konuyla ilgili başka uzmanların da görüşünü aldıktan sonra, ölümlerle sıcaklıklar arasında parallelik olduğunu ortaya çıkardıklarını söyledi.

“PARALLELLİK İZMİR VE BURSA'DA DAHA KESKİN”

Fazladan ölümleri araştırırken o haftadaki anormal artışların dikkatini çektiğini söyleyen Yaman, “İstanbul, İzmir, Bursa ve Gaziantep’te 1960-1990 yılarına ait ortalama ve maksimum sıcaklıklarla bu yılki sıcaklıkları ve fazladan ölümleri karşılaştırdım. Ölümlerle sıcaklıklar arasında bir paralellik olduğu ortaya çıktı. Sıcaklık ve ölümlerdeki paralellik İzmir ve Bursa’da daha keskin görünüyor. İzmir’de o hafta ölümler ortalamanın yüzde 92, Bursa’da yüzde 57 üzerine çıkmıştı. İstanbul ölümleri kısmen ertesi haftaya da yansıyor” ifadelerini kullandı.

“SALGIN KAYNAKLI DEĞİL”

Daha önce benzer bir şekilde İzmir depreminde yaşanan ölümleri çıkardığını hatırlatan Yaman, yaptığı çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi:

“Bu çalışmanın amacı 4-10 Ağustos’ta ölümlerdeki artışın salgın kaynaklı olup olmadığını anlamaktı. Sonuç salgın kaynaklı olmadığını gösteriyor. Bundan dolayı önceki ve sonraki haftayı dikkate alarak bu dönemde yaşanan anlık artışı fazladan ölüm hesabından çıkaracağım.

Fazladan ölüm hesabının amacı salgın ve salgına bağlı nedenlerden ölümleri ölçmeye çalışmak. Dolayısıyla aşırı sıcaklık gibi diğer olağanüstü nedenlere bağlı ölümleri ayırmak gerekiyor.”