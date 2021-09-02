Bilim Kurulu’ndan yüz yüze eğitim toplantısı: Bakan Özer ve YÖK Başkanı da katılacak
Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla saat 16:30’da toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da basın açıklaması yapılacak.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında eğitim gündemiyle toplanıyor.
Saat 16.30’da başlayacak toplantıya Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar da katılacak.
Toplantının ana gündemi eğitim olacak. 6 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim önceki son durum ele alınacak.