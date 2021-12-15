Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Aşılar ‘Omicron’ varyantına karşı etkili mi?

Prof. Dr. Levent Akın, araştırmalarda 3'üncü doz aşının 'Omicron' varyantına karşı yüzde 75 oranında koruma sağladığını söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın, yaptığı açıklamada, virüsün kendi soyunu sürdürebilmesi için sürekli değişim halinde olduğunu, mutasyonlara uğradığını söyledi.

Prof. Dr. Akın, ‘Omicron’ varyantının ‘Delta’ ya da ‘Deltaplus’ varyantına göre 3 kat daha bulaşıcı olduğuna dair bilgilerin yayımlandığını, Güney Afrika’da ve bazı ülkelerde çok hızlı bir şekilde yayılma özelliği gösterdiğini belirtti.

‘Omicron’ varyantının ne kadar şiddetli hastalığa yol açtığına yönelik kanıtların şu anda yeterli olmadığını söyleyen Akın, “Yeterli olmadığı için bazıları bunu çok hafife alıyor ama yakın zamanda bildirilen bir ölüm olayı da var. ‘Bu kadar öldürücü mü, değil mi?’ bu o kadar çok açık değil. Çok hızlı yayılabilen bir varyantla karşılaşmış olmamız, bizi önümüzdeki günlerde çok daha dikkatli ve tedbirli olmaya sevk ediyor” diye konuştu.

‘BU RAKAMI KÜÇÜMSEMEYİN’

Prof. Dr. Akın, araştırmalarda 3’üncü doz aşının ‘Omicron’ varyantına karşı yüzde 75 oranında koruma sağladığının görüldüğünü söyleyerek, şöyle konuştu:

* Aşı olan gruplarda ölüm olayları aşı olmayan gruplara göre çok çok düşük. Bir defa, ölümü en azından engelleyebiliyoruz. Yoğun bakım ya da entübasyon oranı da çok düşük.

* 2’nci doz aşılanma ‘Omicron’ varyantına karşı yüzde 60-70-80 gibi koruyuculuk sağladığına dair uluslararası literatürde bilgiler geliyor. 3’üncü doz için de böyle bir etki olacağı gözleniyor. Bu rakamı küçümsemeyin, önemli bir rakam bu.

* Bunun gibi rakamlar var, henüz çok net değil. Türkiye’de şu anda hakim olan Delta, Deltaplus varyantı olduğu için biz ona karşı aşının ne kadar koruyucu olduğunu elimizde ulusal verilerle gösterebiliyoruz.

* ‘Omicron’ varyantı Türkiye’de yayıldıktan sonra aşının ne kadar koruyacağını zaman içinde yaptığımız çalışmalarla ortaya koyabileceğiz.

* Şu anda Almanya’nın, Güney Afrika'nın, İsrail’in verilerine göre bunları söyleyebiliyoruz çünkü Türkiye’de hastalık daha yayılmadı.

* Ama hızla yayılacağını görüyoruz. Önlemleri umursamamak, kalabalık ve kapalı alanları fazla kullanmak gibi faktörlerde ‘Omicron’ varyantının çok hızlı yayılmasına neden olacak.

‘ETKİLİ YA DA ZORLAYICI ÖNLEMLERE İHTİYAÇ OLABİLİR’

Prof. Dr. Akın, insanların aşı olsa dahi maske ve mesafe kurallarına uyması gerektiğini, hastalığın bulaşma hızını değiştirerek dünyada yayılmaya devam ettiğini belirtti.

Bazı kişilerin çok umut verici sözler söylediğine dikkat çeken Akın, şöyle konuştu:

* Bu kadar umut vermek doğru olmaz. Çünkü, virüsün nereye evrileceğini kestiremiyorsunuz. Böyle bir şansınız yok.

* Muhakkak toplumun kurallara uyması konusunda etkili ya da zorlayıcı önlemlere ihtiyacımız olabilir. Bilim Kurulu’nda da bu tip tartışmalar oluyor. Biz danışma kuruluyuz. Bazı şeyler önerebiliriz. İcracı kurum hükumettir.

* Hükumet bu kararları kendisi alır. Buradaki en önemli öneri, aşı olan kişi sayısını artırmak ve bu yüzdeyi çok yüksek hale getirmektir.

* Bununla ilgili bazı çalışmalar oluyor. Özellikle aşı olan grubun çok artırılması, temaslı taramasına çok fazla önem verilmesi, karantina ve izolasyonda olması gereken kişilerin muhakkak karantina ve izolasyon koşullarına uyması lazım.