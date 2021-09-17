Bilim Kurulu üyesinden hamilelere aşı çağrısı

İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Koronavirus Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, mevcut Covid-19 aşılarının gebelerde oldukça etkili ve güvenilir olduğunu söyleyerek gebeleri aşıya davet etti.

Latif SANSÜR

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, aşılanmamış gebelerde ağır Covid-19 gelişme riskinin yüksek olduğunu, ülkemizde çok sayıda gebenin Covid-19 nedeniyle ağır şekilde hastalandığını, bir kısmının hayatını kaybettiğini belirterek, gebelerin vakit kaybedilmeden aşılanması gerektiğini kaydetti.

AŞILAR OLDUKÇA GÜVENLİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavuz, mevcut aşıların gebelerde oldukça etkili ve güvenli olduğunu, bebeğe herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığını belirterek, şu ifadeleri dile getirdi:

* Hayvan çalışmaları ve klinik çalışmalardan elde edilen veriler, başta mRNA olmak üzere Covid-19 aşılarının anne ve bebeğe zararlı bir etkisinin olmadığını, anneyi koruduğunu ve hastalık riskini 5-10 kat azalttığını göstermiştir.

* Ek olarak annedeki antikorların yeni doğanda SARS-CoV-2'ye karşı pasif bağışıklık sağlamak üzere plasentadan ve anne sütüne geçtiği de gösterilmiştir.

“ABD'DE Kİ ARAŞTIRMAYA GÖRE HER HANGİ BİR SORUNA YOL AÇMIYOR”

ABD'deki bir araştırmanın görsellerini de paylaşan Yavuz, “Covid-19 mRNA aşısı uygulanmış ve doğum yapmış 827 gebenin verileri incelendiğinde aşıların düşük, ölü doğum, konj anomali, bebeğin gelişimi, erken doğum, ölü doğum veya yeni doğan ölümü başta olmak üzere herhangi bir soruna yol açmadığı görülmüştür. Gebelikten hemen önce veya ilk 20 haftada mRNA aşısı yapılmış 2 bin 456 gebede düşük riskinde artış görülmemiştir. Bir başka çalışmada 92 bin gebede, düşük oranının, Covid-19 aşısı olanlarda aşı olmayanlardan daha yüksek olmadığı belirlenmiştir” dedi.

TÜM GEBELER VAKİT KAYBETMEDEN COVID-19’A KARŞI AŞILANMALIDIR. Çünkü gebelerde ağır COVID-19 gelişme riski yüksektir, ülkemizde çok sayıda gebe COVID-19 nedeniyle ağır şekilde hastalanmış, bir kısmı hayatını kaybetmiştir. — Serap Şimşek Yavuz (@serapsimsekyvz) September 17, 2021