Bilimsel araştırma: Delta varyantı çocukları daha çok hasta etmiyor

Corona virüsünün son dönemde baskın varyantı haline gelen Delta ile ilgili dikkat çekici bir araştırma yapıldı. Araştırmada, Delta varyantının çocuklarda Alfa varyantına göre etkileri kıyaslandı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, İngiltere’de yapılan bir araştırma sonucunu kamuoyu ile paylaştı.

Aralık 2020 ile Mayıs 2021 arasında Alfa varyantı olan 694 çocuk ile 2021’in Mayıs ayından Temmuz ayına kadar 694 Delta varyantı olan çocuğu kıyaslayan bilim insanları dikkat çekici sonuçlara ulaştı. Henüz hakemli bir dergide yayınlanmayan araştırmada her iki gruptaki çocukların hastalığının genelde kısa sürdüğü belirlendi. Her iki gruptaki çocukların neredeyse yarısının hastalığı 5 gün sürdüğü belirtilirken, hastaneye yatış sürelerinde çok ciddi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

Araştırmacılar, “Verilerimiz gösteriyor ki Delta varyantının özellikleri diğer Covid-19 varyantlarıyla büyük oranda benzerlik gösteriyor” açıklamasını yaptı.