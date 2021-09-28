Bilimsel araştırma: Sigara içenler çok daha büyük Covid-19 riski altında

Yapılan araştırmalar ve analizler, sigara içenlerin Covid-19 dolayısıyla hastaneye kaldırılma oranlarının çok daha yüksek olduğunu ve çok daha büyük risk altında olduklarını ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın saygın üniversitelerinden Oxford Üniversitesi’nde görevli Dr. Ashley Clift ve ekip arkadaşları, Covid-19 sebebiyle hastaneye yatış ve ölüm oranlarını incelerken sigara içmenin hastalığın seyrini nasıl etkilediğini gözler önüne serdi.

Ocak 2020 ile Ağustos 2020 arasında 421.469 hastayı ve verilerini kapsamlı bir biçimde inceleyen bilim insanları sigara içenlerin Covid-19’a karşı çok daha büyük bir risk altında olduklarını ortaya çıkardı.

Uzmanlar, “Veriler sigara içenlerin, sigara tüketmeyen insanlara göre Covid-19’dan daha çok etkilendiğini gösteriyor. Sigara içenlerin Covid-19’a bağlı sebeplerle ölüm oranı içmeyenlere göre daha yüksek” açıklamasını yaptı.

Sigara içenlerin hastaneye kaldırılma ve hastanede tedavi görme ihtimalinin sigara içmeyenlere göre yüzde 60-80 daha fazla olduğunun belirlendiği araştırmada hastaların genetik dizilimi ile ilgili verilere de bakıldığı belirtildi.

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