BioNTech aşısı delta varyantına karşı etkili mi?

BioNTech CEO'su Uğur Şahin, geliştirdikleri aşının mevcut varyantlara karşı koruyucu olduğunu belirtirti. Geçtiğimiz haftalarda İngiltere'de yapılan araştırmaya göre BioNTech aşısının Delta varyantına yüzde 88 oranında korumaya sahip olduğu belirtilmişti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son dönemde tüm dünyada artış gösteren delta varyantı vatandaşlarda endişe yaratıyor. Virüs ile mücadelede aşılama en etkili silah olarak gösterilmesine rağmen çok sayıda kişi temkinli yaklaşıyor.

BİONTECH AŞISI DELTA VARYANTINA KARŞI ETKİLİ Mİ?

Reuters'ta yer alan ve BioNTech tarafından yayımlanan açıklamada, ürettikleri aşının Delta varyantı üzerinde etkili olduğu, yeni bir güncellemeye ihtiyaç duyulmadığı açıklanırken, varyantları tartışmak yerine aşının üçüncü dozu hakkında konuşulması gerektiği vurgulandı. ABD'deki sağlık kurumları bir süredir bağışıklık sistemi zayıf olan insanlar için ek dozları tartışıyor. Bununla ilgili olarak ilk adım ise Almanya ve Fransa'dan geldi. İki ülke Eylül ayından itibaren bağışıklık sistemi savunmasız olanlar için üçüncü dozu uygulamaya sokacaklarını açıkladı.

ÜÇÜNCÜ DOZ ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

BioNTech CEO'su Uğur Şahin de konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, “Şu anda verebileceğimiz bir karar, yeni bir varyantın etkili olması durumunda, üç veya altı ay içerisinde hatalı çıkabilir” dedi.

BioNTech'in kurucularından ve Baş Tıbbi Sorumlusu Özlem Türeci de üçüncü doz ile ilgili olarak deneylerini sürdürdüklerini vurgularken, üçüncü doz aşının virüse karşı nötralize edici antikorlar ürettiğini ve antikor artışının, ikinci doza oranla daha fazla olduğunu gözlemlediklerini belirtti.

İNGİLTRE'DE DELTA VİRÜS ARAŞTRMASI

İngiltere’de yapılan bir araştırma Pfizer/BioNTech aşısının Delta varyantına karşı ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi. 19.000'den fazla insanın katıldığı ve Birleşik Krallık'ta yapılmış en büyük kapsamlı araştırmalardan biri olan incelemenin detayları kamuoyu ile paylaşıldı. The New England Journal of Medicine isimli saygın ve hakemli tıp dergisinde yayınlanan araştırmada Pfizer/BioNTech aşısının Delta varyantına karşı etkisi ortaya çıktı.

TEK DOZ BİONTECH AŞISI YETERSİZ

Yetkililer tek doz Pfizer/BioNTech aşısının Delta varyantına karşı koruyuculuk sağladığı fakat bunun çok sınırlı olduğunu açıkladı. Araştırmada Pfizer/BioNTech aşısının tek dozunu olanların semptom gösteren Delta varyantına karşı yüzde 30 koruma sağladığı kaydedildi. Bu oranın düşük olduğu ve insanların mutlaka iki doz aşı olması gerektiğini açıklayan yetkililer ikinci dozdan sonra ise semptom gösteren Delta varyantına karşı çok ciddi bir koruma sağlandığı belirtildi.

DELTA VİRÜSE KARŞI BİONTECH AŞISI YÜZDE 88 ORANINDA KORUYOR

Yetkililer, “Tek doz Pfizer/BioNTech aşısı Covid-19'un Delta varyantına karşı sınırlı bir koruma sağlıyor. Fakat ikinci dozdan sonra semptom gösteren Delta varyantı karşısında koruma sağlanıyor” açıklamasını yaptı. Yapılan araştırmada ikinci doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların Delta varyantına karşı yüzde 88 oranında korumaya sahip olduğu belirtildi.

ABD merkezli medya kuruluşu Business Insider, bu araştırma ve Delta varyantı ile ilgili kapsamlı bir makale yazarken, “Aşı olanlar arasında da Delta varyantı bulaşanların sayısının arttığı görülüyor. Fakat bu kişilerde hastalık daha hafif geçiyor ve baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı gibi belirtiler gözüküyor” ifadesine yer verdi.

Business Insider'a konuşan bilim insanları ise, “Maske kullanımı ve aşı kombinasyonu Delta varyantına karşı ciddi bir koruma sağlayabilir” yorumunu yaptı.