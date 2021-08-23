Bir doktor daha coronadan hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği, Bolu Gerede'de görev yapan Dahiliye Uzmanı Dr. Murat Çakmak'ın corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Dr. Çakmak'ın İYİ Parti ilçe teşkilatının kurucu başkanı ve ilçenin eski sağlık müdürü olduğu öğrenildi.

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Bolu'nun Gerede ilçesinde iş yeri hekimi olarak görev yapan ve İYİ Parti'nin ilçe teşkilatının kurucu başkanı Dahiliye Uzmanı Dr. Murat Çakmak hayatını kaybetti.

Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) yapılan açıklamada Murat Çakmak'ın corona virüsünden yaşamını yitirdiği belirtilerek, ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı mesajı verildi.

“İYİ BİR DOST ARAMIZDAN AYRILDI”

İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ise, “İyi bir dost aramızdan ayrıldı. Cesurlar hareketine katılmış bir arkadaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Gerede eski sağlık müdürlerimizden İYİ Parti Gerede ilçe kurucu başkanımız Dr. Murat Çakmak vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim” mesajı paylaştı.

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