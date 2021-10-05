Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı delta virüs belirtisi mi?

Boğaz ağrısı, en yaygın nedeni soğuk algınlığı veya grip gibi viral enfeksiyonlar arasında yer alıyor. Boğaz ağrısına dair hastaneye gitmeden evde ne iyi gelir, sorusuna uzmanlar cevap verdi. Boğaz ağrısı delta varyantı en belirgin belirtileri arasında da yer alıyor.

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Ateş, öksürük, yorgunluk veya kaslarda ağrıya neden olan boğaz ağrısı son derece yaygındır ve hayatımızın bir noktasında çoğumuzu etkileyen çeşitli hastalıklardan kaynaklanabilir.

BOĞAZ AĞRISI BELİRTİSİ NEDİR?

Boğazda ağrı veya kaşıntı

Yutulduğunda veya içerken kötüleşen ağrı

Yutma zorluğu

Boyundaki veya çene altındaki bezlerin hassasiyeti ve şişmesi

Bademciklerin şişmesi veya kızarıklığı

Boğuk ses.

Boğaz ağrısı birkaç gün sürebilir, ancak aslında bu uzun günlerde, ağrı günlük yaşamı ve özellikle bizim uyku etkilediğini kalır olabilir. Bununla birlikte, eczaneye gitmeden önce, boğaz ağrısını hafifletmek ve iltihabı azaltmak için zamanla kanıtlanmış birkaç doğal seçenek olduğunu unutmayın. Uzmanların yanıtladığı boğaz ağrısına ne iyi gelir:

1) Limon suyu

Limon suyunu yarım buçuk ılık suyla karıştırarak günde birkaç kez gargara yapın. Bu durum hastaya iyi gelir. Biraz asidiktir, ancak büzücü ve antiseptik etkisi tam olarak buradan gelir. Limonunuz yoksa (veya artık yoksa) tuz veya kabartma tozu ve hatta elma sirkesi de kullanabilirsiniz.

2) Bal

Bir yemek kaşığı bal boğaz ağrısını ve boğazda kaşıntı hissini anında iyileştirir. Ama aşırıya kaçmayın! Hoş olmayan öksürük nöbetlerinden rahatsız olmadan uykuya dalmanıza yardımcı olması için yatmadan önce bal alın.

3) Kekik

İnfüzyon olarak alındığında kekik, öksürük ve boğaz ağrısı dahil olmak üzere genel olarak solunum problemleriyle bilinir. Kekik esansiyel yağı da tercih edilebilir: Ağızda yavaşça erimesine izin verilen bir küp şekere 2-3 damla.

4) Lavanta

Ayrıca infüzyon olarak alındığında lavanta boğaz ağrılarını büyük ölçüde giderir. Ancak kekiğin aksine, uçucu yağını tüketmemek en iyisidir.

5) İnhalasyonlar

Biraz su kaynatın, büyük bir kaseye koyun ve birkaç damla okaliptüs , nane veya lavanta esansiyel yağı ekleyerek başınızı bir havluya sararak başınızın üzerinden nefes alın.

6) Ekinezya

Boğaz ağrısını gidermek için gerçek bir iksir olan birçok antiviral ve antibakteriyel özelliği ile artık bu bitkinin itibarını kazanmıyoruz.

7) Su

Boğaz ağrınızı tedavi etmek için bol su içmeniz ve bu nedenle bol su içmeniz iyi olur ! Ayrıca çok sıcaksa (infüzyonlar), faydaları daha da iyi olacaktır.

8) Nemli hava

Evi, özellikle de geceleri yatak odalarını aşırı ısıtmayın ve havayı nemli tutun, çünkü çok kuru hava tahrişi artırır. Bunun için bir nemlendirici kullanabilir veya ısıtıcının yanına bir kap su koyabilirsiniz. Su buharlaştıkça daha nemli bir atmosfer yaratacak ve boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olacaktır.

9) Sarımsak

Panik yapmayın evde kalıyorsunuz ki nefesiniz kimseyi rahatsız etmesin! Sarımsak, antiseptik özellikleri ile bilinir. Miktarı atlamayın ve boğaz ağrınızı çabucak iyileştirmek için sıcak tavuk suyuna ve diğer tariflere istediğiniz kadar ekleyin.

10) Dinlenme

Herhangi bir hastalıkta olduğu gibi, vücudunuzun tüm kaynaklarını boğaz ağrınızı iyileştirmek ve kötü mikropları uzaklaştırmak için kullanabilmesi için sıcak kalmak ve mümkün olduğunca fazla dinlenmek önemlidir.

11) Dondurma çubukları

Soğuk iltihabı yatıştırır ve böylece boğaz ağrısını hafifletir. Avantajları çoğaltmak için ev yapımı limonatadan kendi dondurma çubuklarınızı yapın.

12) Zeytinyağı

Çok davetkar olmayabilir, ancak yatmadan önce yutulan bir kaşık dolusu zeytinyağı tahrişi yatıştırır ve boğaz ağrısını bir süre uzak tutar (uykuya dalmanıza izin verecek kadar).

Boğaz ağrısını tedavi etmeye yardımcı olduğu bilinen başka bitkiler de vardır: hatmi kökü , adaçayı , tazı, kaygan karaağaç kabuğu , beyaz et suyu, nergis, biberiye… İnfüzyon veya gargarada, hepsinin tahrişi ve boğaz ağrısını yatıştırması beklenir.

Son olarak, sigara içmekten ve dumanlı odalarda veya çok kirli yerlerde kalmaktan kesinlikle kaçınmalısınız. Bu birkaç doğal ipucu ile boğaz ağrınız çabucak geçmeli veya en azından katlanılabilir olmalıdır.

BOĞAZ AĞRISI İÇİN HANGİ BÖLÜME GİDİLİR?

Bilinmeyen nedenlerle sürekli boğaz ağrısı, tehlikeli sağlık komplikasyonlarına yol açabilecek ciddi nedenleri dışlamak için bir doktor tarafından değerlendirilmelidir.

Boğaz ağrısına neden olan bir enfeksiyon durumunda, ateş, öksürük, yorgunluk veya kaslarda ağrı gibi başka semptomlarınız da olacaktır. Boğaz ağrısının diğer nedenlerinden bazıları, çözülmesi biraz daha zor olabilir. Boğaz ağrınızın temel nedenini belirlemenize yardımcı olabilecek bir doktora görünmeniz gerekebilir.

Boğaz ağrısı ile ilgili öncelikle hastalerin Kulak Burun Boğaz (KBB) polikliniklerine başvurulması gerekir. Bazı boğaz ağrıları kulak kaynaklı sorunlar nedeniyle meydana gelebilmektedir. KBB doktoru gerekli tedavileri uygular ve sonuç alamazsa diğer branşlardan yardım alabilir. Diğer bölümlere yönlendirme ise hastanın tıbbi öyküsü, fizik muayenesi ve yapılan testleri esas alınarak yapılır.

DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?

Pandemi devam ederken virüsü engellemeye çalışan ve bir yandan da yeni varyantlarla ilgili incelemeler yapan araştırmacılar son olarak Delta varyantını mercek altına aldılar.

Zoe Covid Semptom çalışmasını yürüten Prof Tim Spector, Delta varyantına yakalanmanın genç insanlar için daha çok kötü bir soğuk algınlığı gibi hissedilebileceğini söylüyor. Prof. Spector, Delta varyantına yakalanan gençlerin, kendilerini çok hasta hissetmeseler de virüsü bulaştırıp başkalarını riske atabileceklerine dikkat çekiyor.

Prof Tim Spector, aynı zamanda virüsün belirtilerindeki değişiklikleri de yeniden değerlendiklerini belirtiyor.

Baş ağrısı (yaygın)

Boğaz ağrısı (yaygın)

Burun akıntısı (yaygın)

Ateş

Tat ve koku kaybı belirtiler içine girmiyor