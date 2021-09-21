Bütün varyantlara karşı savunma sağlayan Covid-19 aşısı geliyor

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün desteğini alan bir şirket, kendi kendine gelişebilen mRNA bazlı bir corona virüsü aşısı geliştirdiklerini duyurdu. Daha az doza sahip olan aşı, vücut içinde gelişerek bütün varyantlara karşı koruma sağlayabilecek.

Sozcu.com.tr

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Dünya çapında 229 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsü salgınına karşı bilim insanları kesin bir çözüm bulmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ederken ABD’den dikkat çekici bir açıklama geldi.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün de desteğini alan Gritstone isimli biyomedikal şirket GRT-R910 adı verilen yeni bir aşı geliştirdiklerini duyurdu. Pfizer/BioNTech ve Moderna’nın geliştirdiği mRNA bazlı aşının bir benzerini kullanan bilim insanları, bu aşının daha gelişmiş bir versiyonunu üretmeyi başardı.

“YAN ETKİ RİSKİ DAHA AZ”

mRNA bazlı aşıyı geliştiren ve vücut içerisinde kendi kendine gelişerek olası virüslere karşı adapte olarak savunma mekanizması yaratan aşının insanlar üzerinde denenmeye başlandığı belirtildi. Bu yeni aşının enjekte edildikten sonra kendini geliştirdiği ve adapte olduğu kaydedildi. Bu özelliği sayesinde aşının çok daha az miktarda dozunun insanlara enjekte edilebileceğini söyleyen uzmanlar, “Daha az doz verileceği için potansiyel olarak yan etki riski de düşecek” ifadesini kullandı.

Pfizer/BioNTech ve Moderna’nın mRNA bazlı aşılarının bağışıklık tepkisi verdiğini fakat bunların kendilerini yenileyemediğini açıklayan uzmanlar, 60 yaşın üzerindeki 20 gönüllü ile çalışmalara başlandığını duyurdu. Şirket, bu aşının çok daha ucuz olacağını açıklarken, “Bu aşı ilk nesil Covid-19 aşılarının bağışıklık tepkisini artıracaktır” ifadesine yer verdi. Gritstone’un CEO’su Dr. Andrew Allen, “Aynı aşı markasının ekstra aşısından çok daha büyük katkı sağlayacaktır” dedi. Bilim insanları adapte olabilen mRNA aşılarının büyük fabrikalarda üretilmesine gerek olmadığını ve hastanelerde salgınlara özel olarak geliştirilebileceğini açıkladı.

İngiltere’den 63 yaşındaki Andrew Clarke ve 64 yaşındaki eşi Helen Clarke’ın GRT-R910 isimli aşıyı olduklarını ve bilim insanlarının gelişmeleri takip ettiği belirtildi.

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