Çekya’da vaka sayısı Mart ayından beri en yüksek seviyede
Çekya, güncel corona virüsü vaka sayılarını kamuoyuna duyurdu.
Çekya, son 24 saatte 7591 insanda corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.
Yapılan resmi açıklamada bu sayının Mart ayının sonundan beri en yüksek seviye olduğu belirtildi.
Geçen hafta bu gün 4.277 insanda corona virüsü tespit edildiği hatırlatılırken 10.7 milyon nüfuslu ülkede 1813 insanın hastanede tedavi olduğu ve 284’ünün de yoğun bakımda olduğu kaydedildi.
Ülkede 6.09 insan tam aşı oldu.