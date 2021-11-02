Çekya’da vaka sayısı Mart ayından beri en yüksek seviyede

Çekya, güncel corona virüsü vaka sayılarını kamuoyuna duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çekya, son 24 saatte 7591 insanda corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan resmi açıklamada bu sayının Mart ayının sonundan beri en yüksek seviye olduğu belirtildi.

Geçen hafta bu gün 4.277 insanda corona virüsü tespit edildiği hatırlatılırken 10.7 milyon nüfuslu ülkede 1813 insanın hastanede tedavi olduğu ve 284’ünün de yoğun bakımda olduğu kaydedildi.

Ülkede 6.09 insan tam aşı oldu.

İlginizi Çekebilir Ukrayna'da corona tedbirleri sıkılaştırılacak

İlginizi Çekebilir Rusya'da salgında yeni rekor: Günlük vaka 40 bini aştı