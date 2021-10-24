CHP’li başkan sayesinde 64 binden fazla çocuk diş taramasından geçti

CHP’li Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç kurdukları klinikte çocukların diş sağlığını koruyor, tedavilerini yaptırıyor.

Kemal ATLAN

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Aynı zamanda diş hekimi olan CHP'li Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç tarafından 2013 yılında hizmet vermeye başlayan Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde diş taramasından geçen çocuk sayısı 64 bin 422'ye ulaştı. Başkan Ataç, “Eskişehir'in çocuklarına koruyucu hekimlik ve sosyal belediyecilik anlayışı ile ücretsiz biçimde hizmet sunmaktan çok çok mutluyuz” dedi. Ağız ve diş sağlığını koruma ve sürdürme bilincinin çocukluk döneminde kazandırılmasını hedefleyen poliklinikte, ‘Sıfır Çürük' sloganıyla başlatılan hizmetler 4-14 yaş arası çocukları kapsıyor. Diş çekimi, dolgu, florlama, acil müdahale ve ileri tedavi için yönlendirme hizmetleri yapılan poliklinikte, görev yapan psikolog tarafından çocukların diş hekimi korkusu azaltılmaya çalışılıyor, ayrıca psikolojik desteğe ihtiyaç duyan çocuklara ve ailelerine de destek veriliyor.

SAĞLIKLI GÜLÜŞLER

Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren poliklinik hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç sunulan ücretsiz hizmetler arasında tarama, florlama, 4-18 yaş grubu çocuklara ücretsiz psikolojik danışmanlık, diş sağlığı eğitimi ve acil müdahale ve tedavi işlemleri bulunan merkezin, koruyucu hekimliğin ve sosyal belediyeciliğin bir araya geldiği bir proje olduğunu kaydetti. CHP'li Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç “2013 yılında Şirintepe Mahallesi'nde hizmete sunduğumuz merkezde bugüne kadar 64 bin 422 çocuğumuzun taramasını yaptık. Türkiye'de dördüncü Eskişehir'de ise ilk olan merkez kısa sürede gerçekleştirdiği çalışmalar ile sadece Tepebaşı'nın değil Eskişehir'in de örnek gösterildiği bir nokta haline geldi. Muayeneye gelen çocuklarımız tamamen kendileri için tasarlanmış merkezde çizgi filmler izliyor, eğitimlere katılıyor, bir yandan da hayatları boyunca kullanacakları sağlıklı dişleri korumayı öğreniyor. Merkezimiz ağız sağlığının yanı sıra 4-18 yaş grubu çocuklarımıza psikolojik danışmanlık hizmeti de sunuyor. Merkezimizde sunduğumuz hizmetler ile çocuklarımız diş hekimi korkusu yaşamıyor, gerekli durumlarda tedavileri yapılarak sağlıklı gülüşlere kavuşuyor. Bu hizmetlerden yararlanan çocuk sayısı arttıkça, sağlıklı dişlere sahip olma oranları da artıyor. Bu koruyucu hekimlik uygulaması sadece bir sağlık projesi değil, aynı zamanda sosyal belediyecilik örneğidir. Eskişehir'in çocuklarına koruyucu hekimlik ve sosyal belediyecilik anlayışı ile ücretsiz biçimde hizmet sunmaktan dolayı çok mutluyuz” şeklinde konuştu.