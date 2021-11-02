Çocuğunuz Covid mi yoksa grip mi

Bugünlerde çocuklarında boğaz ağrısı, ateş, öksürük gibi şikayetler olan ailelerin aklına önce ‘Yoksa Covid mi?’ sorusu geliyor. Seren konuyla ilgili şu bilgileri verdi...

Nazan DOĞANER HALICI

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Okulların açılması ve havaların soğumasıyla birlikte çocuklar kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirmeye başladı. Dolayısıyla hem Covid-19 hem de grip ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskleri arttı.

Peki bugünlerde çocuklarda sık görülen boğaz ağrısı, ateş ve öksürük şikayetlerinin Covid-19 mu yoksa grip mi olduğu nasıl anlaşılır? İşte Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Lale Seren'in bu soruya yanıtı ve ailelere tavsiyeleri…

GRİBİN BELİRTİLERİ

Mevsimsel grip ve Covid-19'a neden olan her iki virüs de solunum yolu hastalığına yol açmakta ancak iki virüs arasında önemli benzerlikler ve farklılıklar bulunuyor. Grip; Influenza A.B.C virüslerinin neden olduğu, genellikle Ekim ayından başlayıp Nisan ayının sonuna kadar olan dönemde sık görülen, bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Her yıl beklenen aylarda ve sayılarda görülen hastalık bu özelliğinden dolayı mevsimsel grip olarak da bilinmektedir. Belirtileri şöyledir: Ani başlayan yüksek ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, öksürük, burun akıntısı-tıkanıklığı, boğaz ağrısı, titreme, bulantı ve kusma.

COVID-19'UN BELİRTİLERİ

Sars Cov-2 virüsünün (koronavirüsün) neden olduğu, Covid-19 ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mart 2020 tarihinde pandemi olarak kabul edilmiş ve ortaya çıkışıyla dünya gündemini oluşturan hâlâ hastalığın seyri ve kimlerde nasıl etki yapacağı gibi konularda net cevapların arandığı bir hastalıktır. Covid-19'un belirtileri ise şöyle sıralanabilir: Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı- tıkanıklığı, kas, karın ağrısı, iştahsızlık, halsizlik, göğüs ağrısı, bulantı, kusma, ishal, cilt döküntüleri, tat ve koku kaybıdır.

NASIL AYIRT EDİLİR?

Her iki hastalıkta da etken virüs olduğundan belirtileri benzerdir. Tanı için sürüntü (PCR Testi) testi yaptırmak gerekir. Mevsimsel grip ile Covid-19'u birbirinden ayırt edecek çok önemli klinik belirti olmadığından çocukların ateş, boğaz ağrısı, halsizlik, ishal, kusma gibi belirtiler bir arada olduğunda mutlaka doktora götürülmeleri gerekir.

ONLARI NASIL KORUYABİLİRİZ?

■ Covid-19 ve gribe karşı özellikle el temizliğine dikkat edilmelidir, eller sık sık sabunla yıkanmalı, su ve sabun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalıdır.

■ Maske kullanımına (cerrahi maske yeterlidir) çok dikkat edilmeli, ıslanan maskelerin mutlaka değiştirilmesi sağlanmalıdır.

■ Öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık kağıt mendille kapatılmalıdır. Mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır.

■ Sosyal mesafe kurallarına her zaman dikkat edilmelidir.

■ Kalabalık mekanlardan uzak durulması sağlanmalı, okullarda sınıflar sık sık havalandırılmalı, mümkünse camlar açık tutulmalıdır. Teneffüslerde çocukların açık havada olmaları sağlanmalıdır.

■ Hasta kişilerle temastan kaçınılmalı, hastalık belirtisi gösteren çocuklar okula gönderilmemelidir.