Çocuğunuzun sırtını ve belini 3 ayda bir kontrol edin

Omurganın yana eğrilmesi anlamına gelen skolyozun erken teşhis edilmesi çok önemli Bu nedenle Prof. Dr. Alanay, ailelere çocuklarını düzenli olarak gözlemlemelerini önerdi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Skolyoz omurganın sağa ya da sola eğriliğine verilen genel isimdir. Erken teşhis edildiğinde tedavisinde yüksek oranda başarı elde edilebilir. Ancak zamanında teşhis edilemeyen omurga eğrilikleri ilerlemişse, bu durum çocukların normal gelişimini engelleyebilir. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Alanay, ailelerin göz ardı etmemesi gereken bu sorunla ilgili merak edilenlere şöyle açıklık getirdi:

– En çok kimlerde görülür?

Ergenlik çağına giren çocukların yüzde 1 ile 3'ünde görülür. Skolyoz eğriliklerinde ilerleme, çocukluk ve ergenlik çağındaki büyüme hızına bağlı olarak değişiklik gösterir. Özellikle ergenlik büyüme atağı sırasında 2-3 aylık dönem içerisinde hafif ve orta sınırlarda olan eğrilikler orta ve ileri düzeylere kadar kötüleşebilir. Bu nedenle skolyoz şüphesi oluştuğu anda, çok vakit kaybetmeden uzman görüşü alınması gereklidir.

– Hangi sorunları tetikler?

Skolyoz büyüme dönemi boyunca ilerler. Tedavi edilmediği takdirde, büyümenin sonunda ileri derecelere ulaşırsa, erişkin yaşta da mekanik nedenlerle ilerlemeye devam eder ve ciddi sağlık sorunları yaratabilir. Bunların arasından kozmetik görüntü bozukluğu genellikle çocuk ve ailenin en çok şikayetçi olduğu bulgudur. Kozmetik görüntü bozukluğu zihin sağlığını etkileyebilir.

– Teşhisi kolay mıdır?

Skolyoz ağrı yapmadığı ve hafif derecelerde gözle görülebilir bir deformasyon olmadığı için dikkatlerden kaçabilir. Küçük çocuklarda, erken yaşta başlayan skolyozda erken teşhis çok önemlidir. Erken yaştan itibaren ebeveynler çocuklarını gözlemelidir. Özellikle 10 yaş sonrası ergenlik başlangıç döneminde her üç ayda bir çocukların sırt ve belini kontrol etmek yararlıdır.

– Belirtileri nelerdir?

Arkadan bakıldığında;

– Bir omuzun diğerinden yüksek olması. Genellikle sol omuzun sağa oranla aşağıda olması.

– Bel kıvrımlarının asimetrik olması. Bir tarafın diğer tarafa göre dolgun olması.

– Gövdenin yana doğru kayması.

– Sırtta bir tarafta çıkıntı, kamburluk olması. Bu çıkıntının öne eğilme ile artması.

– Nasıl tedavi edilir?

Eğriliklerin 20-40 derece arasında olması durumunda öncelikle korse ve egzersiz programları içeren konservatif yöntemler tercih ediliyor. Korse tedavisinden beklenen, eğriliğin ilerlemesinin engellenmesi ve cerrahi tedaviye gereksinimin ortadan kaldırılmasıdır. Korse sadece büyüme potansiyeli olan çocuklarda ve 20 ile 40 derece arası eğriliklerde uygulanır. Konservatif tedavinin yeterli olmadığı, eğriliğin 40-45 derece üzerinde olduğu ve ilerlemeye devam ettiği durumlarda cerrahi müdahaleye başvurulmaktadır.